"La soluzione? Comunicare il proprio malessere" I consigli di una esperta per affrontare il trauma

Francesca Mancini è psicologa. Che problemi le pongono i ragazzi?

"I problemi sono tanti. Il principale è l’ansia a cui si accompagna spesso la tristezza, poi la paura del futuro, i conflitti in famiglia e il raggiungimento di una buona autostima".

Cosa provoca a un adolescente la perdita di persone care?

"La morte è un capitolo importante. Un’esperienza dolorosa per tutti, grandi e piccoli. Ci vuole tempo per elaborare il lutto e non sempre lo capisce chi ha fretta. Quando l’adolescente viene a contatto con la morte ne è colpito profondamente, ma l’importante è fargli sapere che si può elaborare".

Le è mai capitato un adolescente con idee suicide?

"No. Mi è capitato d’incontrare invece ragazzi che avevano paura di volersi suicidare e per questo hanno chiesto aiuto".

Perché i ragazzi sono affascinati dalla morte?

"Non è una questione di fascino. Penso si tratti di paura. Per superarla ne vogliono parlare".

Come aiuta i ragazzi con sensi di colpa?

"I sensi di colpa fanno parte dell’emotività. Ci colpiscono perché abbiamo commesso errori. Dobbiamo imparare a perdonarci nella giusta misura per crescere responsabili e liberi di provare cose nuove".