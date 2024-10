La scuola per stranieri. Vince l’integrazione con oltre cento iscritti

La cittadella casentinese apre le porte agli stranieri. E lo fa con tutta una serie di servizi per aiutarli ad integrarsi nel modo migliore con la comunità. Una grande opportunità, i cui numeri sono in continua crescita, è data dalla scuola di alfabetizzazione per stranieri. Al momento gli iscritti sono 115 e tra loro ci sono anche tante mamme, che riescono a frequentare grazie al servizio di baby sitter attivato di recente. Le lezioni del Cpia si tengono ogni mattina al Centro Creativo del Casentino a Bibbiena Stazione, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la presidente del centro Annalisa Baracchi.

Si tratta di una scuola per adulti che qui a Bibbiena si divide in tre corsi, due A1 e uno A2 ovvero alfabetizzazione per stranieri e un diploma statale che rilascia un attestato di lungo soggiorno. Nel pianterreno del centro, con il sostegno dell’associazione Obiettivo Comune, è stato attivato un servizio di baby sitting per le madri che frequentano i corsi. A prendersi cura dei bambini stranieri sono due educatrici: Giulia Giabbani, laureanda in scienze dell’educazione e Beatrice Mazzanti. Con loro la giovane senegalese Diarra, che le aiuta a mettersi in contatto con i bambini, 13 in tutto ed alcuni di loro anche molto piccoli. "Le madri - dice Giulia Gabbani - dopo un primo momento di diffidenza e paura in cui lasciavano continuamente l’aula per venire a vedere i bimbi, hanno capito che potevano fidarsi e oggi il rapporto instaurato consente di loro di seguire con tranquillità le lezioni di alfabetizzazione".

"E’ un importante ponte tra culture diverse - dice l’altra educatrice Beatrice - e una grande opportunità di crescita per tutti". Anche la scuola sta diventando un punto di riferimento per i tanti stranieri presenti a Bibbiena. "Siamo una delle sedi distaccate delle scuola di Arezzo - dice l’insegnante Angela Provvedi - abbiamo il corso alfabetizzazione L2 di lingua italiana per stranieri sia maggiorenni che minorenni ed abbiamo attivato anche i corsi A1 e A2. Ad oggi non ci sono però scuole medie, nonostante la grandissima richiesta. Siamo fiduciosi di riportare, con il sostegno del sindaco e della giunta, questo servizio in Casentino.

Il servizio di baby sitting ha fatto poi notevolmente aumentare le richieste di partecipazione alla scuola". "Come amministrazione ci stiamo interessando - dice il sindaco Filippo Vagnoli - per riportare anche il corso per adulti ovvero il B2, uno dei percorsi virtuosi attraverso il quale si può prendere anche la cittadinanza. Il nostro territorio è ricco di aziende e solo grazie a questi corsi è possibile creare le condizioni culturali per un collegamento tra i giovani stranieri e le realtà produttive stesse". La docente Angela Provvedi lo scorso anno ha attivato percorsi di educazione civica per stranieri con l’Arma dei Carabinieri di Bibbiena e un progetto con il Centro per l’Impiego. Quest’anno l’obiettivo è un progetto salute con la Asl.