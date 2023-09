La scuola di teatrodi Kilowatta Sansepolcro

Sono aperte le iscrizioni per i corsi della Scuola comunale di Teatro, diretta da CapoTraveKilowatt in cooperazione con il Comune di Sansepolcro e in collaborazione con Tedamis e Tutto Fa Brodway. Un progetto articolato, che coinvolge diverse realtà del territorio per offrire agli allievi – sia adulti che bambini - una conoscenza plurale delle discipline della scena, attraverso il confronto con maestri e formatori professionisti, tra i quali Lucia Franchi, Chiara Ramanzini e Luca Ricci di CapoTraveKilowatt, Laura Bernardini e Alessia Martinelli di Tedamis, Mic Mirabucci di Tutto Fa Brodway, Gilda Foni di TeatrOlistico, Massimo Boncompagni, attore e formatore, Lodovico Rossi, musicista e insegnante di canto. Martedì 19 settembre, dalle ore 17 alle 18,30, presso il Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, sarà possibile usufruire di una lezione di prova gratuita per il corso dedicato ai bambini e ai ragazzi fino ai 14 anni, mentre giovedì 21 settembre, dalle 19,30 alle 22,30, la lezione di prova gratuita è riservata al corso per adulti, dai 15 agli 80 anni. Sarà comunque possibile fare una prima lezione di prova gratuita fino a fine ottobre.