La Scuderia Etruria accende il Rally Terra Storico. Due giorni di gare tra Valtiberina e Valdichiana

Aprono oggi le iscrizioni al Rally Terra Valle del Tevere, una sfida organizzata dalla Scuderia Etruria che sabato 15 e domenica 16 febbraio si propone come appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally Terra Storico. In lizza auto storiche e moderne e che sfrecceranno tra Sansepolcro, Anghiari e Civitella in Val di Chiana, location salienti dell’evento. La partenza è in programma per sabato 15 febbraio da Anghiari, alle 12.30. Le auto storiche e moderne si dirigeranno verso la prima prova speciale, a Civitella in Val di Chiana, tratto di 8,07 km che verrà ripetuto nel pomeriggio. Corso Matteotti, ad Anghiari, ambienterà il riordino notturno, con le vetture che riaccenderanno i motori la mattina successiva alle ore 8, con l’ingresso nel parco assistenza di Sansepolcro. La terza prova speciale in programma si svilupperà sui 8,97 km della battaglia di Anghiari ai quali faranno seguito i 5,43 km della San Salvatore. Nella zona antistante il palasport di Anghiari, le vetture sosteranno 30’ per il riordino, prima di essere affidate ai tecnici dei team per il parco assistenza. Anghiari, con l’ultimo riordino e Sansepolcro, con il parco assistenza conclusivo, rimanderanno all’agonismo delle ultime due prove speciali. L’arrivo sarà domenica pomeriggio, intorno alle ore 15 in viale Diaz a Sansepolcro.

So.Fa.