La scommessa sul fumetto. Torna la tre giorni di festa

Cortona torna a scommettere sul fumetto. Lo fa con la terza edizione del Cortona Comics che torna in terra etrusca dal 31 maggio al 2 giugno. Rispetto agli scorsi anni il festival si "compatta" in un unico intenso fine settimana sfruttando anche il ponte legato alla Festa della Repubblica. Da sabato a lunedì compresi, dunque, il centro convegni Sant’Agostino di via Guelfa si terrà la tre giorni dedicata al meglio della produzione nazionale e internazionale del mondo del fumetto.

La manifestazione è organizzata da Cortona Sviluppo con il contributo dell’amministrazione comunale. Alla guida della manifestazione tornano Domenico Monteforte, Filippo Conte e Umberto Sacchelli, autore quest’ultimo anche della locandina che vede le mascotte Cittino e Piuma all’interno del chiostro di Sant’Agostino "L’evento punta sul contributo degli autori ospiti – confermano gli organizzatori - cercando di rappresentare ogni genere: dai grandi disegnatori approdati negli Usa, a quelli classici Bonelli, fino alla tradizione Disney e del fumetto umoristico".

C’è attesa per conoscere il nome del vincitore del premio Jac d’Oro, che omaggia il grande Jacovitti, oltre a questo riconoscimento alla carriera, l’autore o l’autrice a cui sarà assegnato realizzerà una mostra personale che si terrà nella chiesa adiacente al chiostro di Sant’Agostino. Cortona Comics inizia già dai prossimi giorni con il progetto didattico rivolto alle scuole che vedrà partecipare le classi degli istituti comprensivi Cortona 1 e 2 e le classi dell’indirizzo Artistico degli Istituti Iss "Luca Signorelli" di Cortona e Piero della Francesca di Arezzo. Gli studenti saranno impegnati in un progetto biennale per la creazione di un fumetto dedicato alla storia di Cortona: l’iniziativa, ideata da Cortona Sviluppo, vede la collaborazione dell’ufficio cultura del Comune di Cortona e il coordinamento di uno staff di professionisti, come Davide Barzi, scrittore, sceneggiatore e saggista del fumetto, e Alessandro Bocci, disegnatore storico Bonelli.

Da quest’anno verranno programmati dei format fissi nel corso della giornata, in modo da presentare ogni ora un evento diverso al quale partecipare: per esempio i laboratori sul fumetto organizzati per i più giovani, a cura di Mariateresa Conte, e quelli per i ragazzi più grandi, curati da Teresa Cherubini e Francesca Romana Torre; o l’appuntamento con il mistero e l’horror, con gli approfondimenti quotidiani curati da Silvia Riccò, o ancora Papersera News, il corner per i fan dei personaggi Disney, a cura dell’associazione omonima.

Non mancheranno eventi, ospiti speciali, un’arricchita "Area games", mostre tematiche, tra cui il percorso all’interno del Maec. L’appuntamento con Cortona Comics è fissato per sabato 31 maggio quando si aprirà la terza edizione, grazie alla partecipazione degli autori a disposizione per dediche, sketch e "commission".

Laura Lucente