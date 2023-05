La sciagura della politica che litiga e basta

Federico D’Ascoli

Le grandi manovre sono già iniziate. A primavera 2024, insieme alla Europee, si vota in 21 Comuni della provincia, tra cui due strategici come Cortona e San Giovanni. Se si confermasse il trend degli ultimi anni, il centrodestra potrebbe ancora fare un sol boccone della (ex) provincia rossa. Ma sfidare i nemici, in politica, è sempre più facile che avere a che fare con gli amici. Quello che sta succedendo a Cortona tra le forze che sostengono Meoni e le tensioni interne al Pd a trazione schleiniana. Posizioni nette, senza mezzi termini che sono una bomba a orologeria pronta a scoppiare nel Pd stesso. Quello che è successo con Simona Neri sembra solo l’inizio.