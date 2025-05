Crt potenzia la rete dei servizi. In un anno 70mila prestazioni

Numeri positivi e una chiara strategia di potenziamento dei servizi. È quanto emerge dal bilancio 2024 della Clinica di Riabilitazione Toscana, che ha raggiunto cifre considerevoli con oltre 70mila prestazioni riabilitative erogate e un utile di esercizio che supera i 40mila euro. L’assemblea dei soci ha infatti approvato i risultati economici e operativi di un anno che ha visto, tra le novità principali, l’apertura di quattro nuovi ambulatori territoriali tra Arezzo, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini.

Un’espansione importante che va letta in un’ottica di rafforzamento dell’integrazione tra i servizi territoriali e quelli ospedalieri: "Nel corso del 2024 e dei primi mesi del 2025 – ha sottolineato il direttore generale Antonio Boncompagni – sono stati attivati due ambulatori per adulti e due per l’età evolutiva. L’ultimo, ad Arezzo in via Montefalco, ha consentito di avviare un nuovo servizio di neuropsicologia clinica e riabilitativa, ampliando l’offerta anche sul fronte delle prestazioni forensi, del decadimento cognitivo e delle conseguenze da cerebrolesioni acquisite".

I dati evidenziano il volume dell’attività svolta: circa 500 ricoveri nel 2024, di cui 330 in ambito ospedaliero e 170 in contesti territoriali, e 5mila pazienti seguiti in ambulatorio, tra età evolutiva e adulta. Le prestazioni riabilitative territoriali hanno superato quota 70mila. A garantire la copertura dei servizi è una struttura professionale articolata, composta da oltre 170 unità di personale, tra medici, infermieri, OSS, fisioterapisti, psicologi, neuropsicologi, logopedisti, terapisti occupazionali e della neuropsicomotricità, tutti impegnati esclusivamente nella presa in carico e nel recupero funzionale dei pazienti.

Non manca l’impegno sul fronte della ricerca. Anche nel 2024 la Crt ha collaborato con la Fondazione Gianfranco Salvini, contribuendo allo sviluppo di studi e approfondimenti su nuove linee guida di riferimento nazionale e sulla conoscenza delle funzioni cerebrali. "Il 2024 – ha concluso Boncompagni – è stato un anno centrato sull’espansione dei servizi, con un’attenzione particolare alla prossimità ai pazienti e alla valorizzazione delle professionalità interne, nel pieno rispetto della missione pubblica della clinica".

Parole condivise dalla presidente della Crt Alba Rosa Fuccini, che ha voluto ringraziare il personale, sottolineandone il valore umano oltre che professionale: "Il loro contributo quotidiano è essenziale nell’accompagnare pazienti spesso fragili lungo un percorso complesso di recupero, in collaborazione con le famiglie e la rete sociale. A loro va il mio più sincero grazie".