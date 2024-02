La Sba firma l’impresa a Firenze. Vittoria e salvezza raggiunta

CANTINI LORANO LEGNAIA

58

SBA arezzo

68

CANTINI LEGNAIA: Prunotto, Catalano, Iobstraibizer ne, Merlo 4, Ceriglio 8, D’Amico ne, Del Secco 18, Giannozzi 8, Cherubini 11, Scampone, Nikoci 9.

SBA AREZZO: Pelucchini 7, Zocca 20, Toia 14, Nica ne, Iannicelli, Rossi 10, Jankovic 3, Semprini Cesari 9, Vagnuzzi ne, Giommetti 5, Terrosi, Provenzal.

Arbitri: Fabiani di Livorno e Zanzarella di Rapolano

Parziali: 17-14; 29-32; 40-46.

FIRENZE – Firma un’altra impresa fuori casa la Amen Bc Servizi Arezzo, che dopo aver vinto gara 5 dei playoff di C a Prato l’anno scorso, ora ottiene la salvezza diretta in serie B interregionale e l’accesso al play-in silver sbancando il PalaFilarete di Firenze, casa dell’Olimpia Legnaia, con il punteggio di 58-68. E dire che la Sba non vinceva in trasferta dal 1° ottobre, data della prima giornata contro Sestri. In classifica, i ragazzi di Evangelisti distaccano quindi di due punti, all’ultimo tuffo, la compagine fiorentina diretta concorrente alla salvezza e la condannano ai playout. Dopo un primo quarto a inseguire, la Sba mette la testa avanti all’intervallo lungo (29-32) e non si volta più indietro: Legnaia prova più volte a recuperare il divario, ma gli amaranto non si fanno sorprendere in difesa e trovano canestri decisivi in attacco. Può partire un’altra festa in casa Sba.