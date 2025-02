La Sba all’incrocio della promozione

Obiettivo dare continuità ai propri risultati. Ecco lo spirito che anima la BC Servizi attesa questo pomeriggio alle 18 al derby sul campo di Lucca. La squadra di Fioravanti è reduce dalla prova a dir poco convincente contro Castelfiorentino nel turno infrasettimanale. E’ un impegno a dir poco difficile per la BC Servizi contro un avversario che staziona al secondo posto in classifica e che ha ottenuto un successo davvero importante sul campo di Siena contro il Costone. Di fatto però la squadra di Fioravanti oltre a dover contare sulle forze dei propri elementi nei prossimi quaranta minuti, quelli che decideranno l’accesso alla poule promozione. Agli amaranto serve solo vincere per avere la certezza del quinto posto. Una vera e propria impresa ascoltando anche i risultati dagli altri campi, mentre le rivali Quarrata e Mens Sana affronteranno USE Empoli e il Costone nel più classico dei derby. Tre incroci che andranno a ridisegnare la classifica e le modalità di accesso alla poule promozione di una stagione fin qui ricca di sorprese. Palla a due alle ore 18.