La robotica hi-tech ha il suo polo aretino. Il 2024 in crescita di Fenix Automation

AREZZOLa robotica "made in Arezzo" cresce sui mercati europei. Il merito è di Fenix Automation, realtà che aggrega oggi quindici tecnici e ingegneri che, unendo le rispettive competenze, hanno costituito un centro ad alta tecnologia in via Calamandrei riconosciuto tra i punti di riferimento internazionali per lo sviluppo meccanico, elettronico e informatico della robotica per efficientare e ottimizzare i processi produttivi.

L’ultimo anno ha visto Fenix Automation dar seguito a un percorso di internazionalizzazione e di crescita della rete distributiva con cui è riuscita a consolidare la sua presenza nel mercato europeo, registrando una significativa crescita soprattutto in Germania. Il 2024 è stato caratterizzato anche da nuovi investimenti in ricerca e sviluppo per rispondere alle specifiche esigenze di realtà impegnate in diversi settori tra elettronica, automotive, agricoltura, telecomunicazioni e sanitario-medicale, con l’obiettivo di applicare la robotica nelle varie fasi del ciclo produttivo e di portare così reali benefici alle aziende, alle persone e all’ambiente. Le soluzioni di automazione studiate da Fenix Automation permettono infatti di ridurre lo spreco di risorse, l’utilizzo di energie e le conseguenti emissioni di Co2 in atmosfera.