La riforma del premierato nel focus Acli. Appuntamento nella Sala dei Grandi

Un convegno per analizzare la riforma del premierato e le sue possibili alternative. L’incontro, inserito all’interno della rassegna Acli Life Festival, è in programma alle 16 di lunedì nella Sala dei Grandi della Provincia e proporrà un dibattito tra esperti, politici, giornalisti e rappresentanti della società civile per stimolare un confronto per approfondire vantaggi e svantaggi di questa proposta. L’iniziativa, organizzata dalla collaborazione tra Acli di Arezzo, Federazione Anziani e Pensionati delle Acli e associazione LibertàEguale, sarà introdotta da Giuseppe Fanfani (garante dei detenuti della Regione, già sindaco, deputato e membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura), il dibattito entrerà nel vivo con Simona Bonafè (parlamentare del Pd), Maria Elena Boschi (parlamentare di Italia Viva, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio e Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento), Giuseppe Calderisi (componente del Comitato Scientifico della Fondazione Magna Carta, già deputato di Partito Radicale e Forza Italia) e Stefano Ceccanti (costituzionalista, professore di Diritto Pubblico Comparato all’Università di Roma "La Sapienza" e vicepresidente di LibertàEguale).