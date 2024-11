La riforma del codice stradale di Micheli. L’evento e il protagonista

Appuntamento speciale a La Feltrinelli Point di Arezzo per la presentazione al pubblico del volume "Inesorabilmente lento" (Edizioni Helicon), l’inattesa e giocosa riforma del codice stradale a firma di Gianni Micheli. L’opera dello scrittore e performer aretino sarà presentata oggi alle ore 17:30 nel tentativo di riflettere con spirito d’osservazione e ironia su un aspetto quotidianamente trascurato legato alla guida presentando allo stesso tempo una teoria originale quanto necessaria: la "teoria del tappo". Modera l’incontro il giornalista Andrea Laurenzi. Voce narrante di "Inesorabilmente lento" è un Anonimo Viaggiante. È lui il protagonista attento e disciplinato di un fluire automobilistico non sempre regolamentato. In particolar modo ponendo il giudizio critico su chi, procedendo in modo inesorabilmente lento, rischia di diventare un problema stradale, pur non essendo soggetto a sanzioni. L’approccio originale e divertente, mai scontato, pone dunque le basi per una riforma creativa del codice stradale, segnaletica inclusa, individuando la lentezza eccessiva come un vero e proprio ostacolo per gli automobilisti, influendo negativamente sulla fluidità del traffico.