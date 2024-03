La resilienza dei luoghi senza tempo

Proprio adesso. Ora che le sale sono tornate piene e la gente ha ritrovato il piacere di vivere un’emozione unica, dopo la grande paura del Covid che ha chiuso i cinema a doppia mandata. No, ora la rinascita iniziata nel 2023 si è consolidata e l’Eden ha riconquistato l’interesse non solo dei fedelissimi ma pure di giovani che scelgono i film in lingua originale. Uno spazio di cultura nel centro della città che ha una storia e segna il percorso di generazioni di aretini che sul maxi schermo hanno fissato sogni, lacrime e riscatto. Sull’Eden ora si distende l’ombra lunga della vendita e torna la preoccupazione per il rischio di vedere di nuovo chiuso un luogo di cultura aperto e vivo. Un cinema d’essai che resiste, al tempo e alle multisale.