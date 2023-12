"La renna nella vecchia fattoria" teatro con la Nata

Torna oggi con l’ultimo appuntamento di questa stagione "Voglio la Luna", la rassegna teatrale per bambini e ragazzi più divertente dell’autunno. L’ultimo spettacolo dal titolo "La renna nella vecchia fattoria", è in programma oggi domenica 10 dicembre alle ore 17.30, andrà in scena a Subbiano al Centro Eventi Pro Loco.

Sul palcoscenico salirà il Teatro delle Quisquilie, di Trento.

Durante la notte di Natale, la Renna incaricata di consegnare i regali, si addormenta in una fattoria.

Al loro risveglio gli animali la accoglieranno come parte della loro squadra, per mettere in scena il loro grande concerto di Natale! Una favola natalizia pensata per tutta la famiglia. Per informazioni e prenotazioni: 379 142 5201.

La rassegna teatrale per bambini e famiglie "Voglio La Luna" è stata organizzata dal Comune di Capolona e dal Comune di Subbiano,insieme alla compagnia casentinese Nata Teatro ed è diretta da Cinzia Corazzesi.