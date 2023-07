La Regina d’Olanda alla Verna Prima la visita al Santuario poi il pranzo insieme ai frati

di Gaia Papi

Un’ospite d’eccezione è arrivata sul monte di Francesco. Ieri la comunità della Verna ha ospitato sua altezza reale la regina madre Beatrice d’Olanda (nella foto), sovrana dal 1980 al 2013, madre dell’attuale re Guglielmo Alessandro. Una regina fra i frati francescani. Sua altezza è arrivata in tarda mattinata con un piccolo gruppo di amici, e dopo una visita esterna al santuario, ha pranzato insieme alla comunità dei frati, consumando il pasto abituale dei francescano nel refettorio del Convento. La giornata è continuata con la visita alle chiese e alle cappelle del santuario, alle opere di Andrea della Robbia, e si è conclusa nell’antica biblioteca, difronte agli antichi manoscritti. Per salutare sua altezza, i frati le hanno offerto in dono una serie limitata di stampe artistiche ricavate da antichi cliche presenti nell’archivio conventuale. Un modo per far ricordare, di ritorno in Olanda, la mattina trascorsa insieme a la Verna.

"La viva cordialità, l’interesse e la gioia dei nostri ospiti rimarranno un ricordo indelebile nella storia della Verna" hanno detto i frati. La regina madre non è nuova a visitare la Toscana, negli scorsi anni l’ha attraversata in lungo e largo da Pisa a Baratti, da Firenze alle colline del Chianti. Questa volta nelle sue vacanze ha scelto di visitare uno dei luoghi simbolo della cristianità, a partire dal santuario, luogo magico, reso famoso dal fatto che San Francesco vi ricevette le sacre stigmate. Chissà se anche la regina madre diventerà una assidua frequentatrice come lo sono molti personaggi che hanno scelto la Verna come rifugio, trascorrendo qua, di frequente, del tempo.

Un risvolto in chiave francescana che appartiene a diversi "vip" che scelgono di salire di tanto in tanto sul monte della fede, un rapporto, il loro che, si prolunga nel tempo con questo luogo magico. Tra di loro c’è Luca di Montezemolo. E’ stato lui stesso a confessare il suo amore per La Verna meno di un anno fa. Montezemolo, uno degli imprenditori italiani più famosi, una lunga stagione alla guida della Fiat e della Ferrari, ha confermato la sua passione per il bosco e il santuario della Verna anche in occasione dell’ultima Giostra del Saracino di giugno, quando ha ricordatoo l’impegno per la cappella nel bosco in fase di realizzazione: "E’ un luogo che frequento e lo consiglio a tutti per dedicare tempo alla riflessione" ha detto.

Non solo personaggi famosi, La Verna dopo la pandemia è letteralmente decollata, tornando a livelli superiori a quelli del 2019. Fedeli, curiosi, appassionati della storia. Ed è proprio di ieri la notizia che il tratto della Via di Francesco del Nord, da La Verna ad Assisi, ha ottenuto il riconoscimento di "Cammino certificato del Touring Club Italiano".

Riconoscimento che garantirà a La Verna una ancor maggiore visibilità facendola conoscere a chi ancora non ha avuto la fortuna di "incontrarla".