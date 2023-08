La prima scossa del Summer Jazz Falcinelli, la voce d’oro gioca in casa

di Angela Baldi

Con la voce di Laura Falcinelli e l’incognita meteo, torna da stasera in Piazza della Badia la musica di Arezzo Summer Jazz Festival, l’appuntamento estivo che porta in città le stelle del jazz italiano. Quest’anno la rassegna si terrà dal 29 al 31 agosto con cinque concerti, in programma alle 21,15 a ingresso libero. La manifestazione giunta alla 23esima edizione è organizzata dalla Fondazione Guido d’Arezzo e dall’associazione Jazz Club Arezzo, diretta dal presidente Gianni Cinelli con la direzione artistica di Maurizio Bozzi, in collaborazione con il Comune di Arezzo.

Spazio a grandi jazzisti già affermati senza trascurare la crescita e la promozione dei talenti locali. Apre stasera la Round midnight jazz band con la splendida voce di Laura Falcinelli, Andrea Donnini alla tromba, Gianni Cinelli al pianoforte, Nicola Menci alla chitarra, Massimiliano Conticini al contrabbasso e Andrea Croci alla batteria. In programma un repertorio che spazia dai grandi classici americani alla musica pop. A seguire alle 22:15 ci sarà The Winters con Fulvio Falleri al sax, Nico Pruscini alla chitarra, Matteo Chimenti al contrabbasso, Mauro Giorgeschi alla batteria, Massimo Pucciarini al pianoforte che presenteranno un repertorio orientato ai grandi classici italiani con arrangiamenti originali.

Domani alla stessa ore sarà possibile ascoltare in prima serata il Jca Quintet con la voce di Rosette Sandroni, Roberto Boncompagni al sax, Alessandro Cinelli al pianoforte, Mauro Maurizi al basso e Andrea Croci batteria. Il repertorio spazierà dai classici francesi a quelli americani. In seconda serata il Lorenzo Simoni Quartet con il talentuoso Lorenzo Simoni al sax, Giuliano Santimone al pianoforte, Stefano Zambon al contrabbasso, Simone Brilli alla batteria.

La serata del 31 agosto sarà dedicata interamente ad una grande Big Band, la Jotc Open Orchestra, con Direttore e tromba solista Francesco Giustini, la voce di Selene Zuppardo, le trombe di Antonello del Sordo, Cosimo Boni, Pasquale Paterra, Andrea Donnini, ai tromboni Paolo Acquaviva, Andrea Glockner, Mauro Morini, Marica Vitale, ai sassofoni Emanuele Caporali, Roberto Buoncompagni, Benedetto Burchini, Francesco Dondi, Edoardo Bianchi, al piano Santiago Fernandez, la chitarra di Fabio Roveri, Nicola Pasquini al contrabbasso e Giovanni Paolo Liguori alla batteria.