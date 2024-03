La povertà al centro di un convegno

Conoscere le povertà in Valdarno. Questo il tema di un incontro in programma giovedì prossimo, alle 17,30, all’auditorium della Bcc di San Giovanni. Tema abbinato a sociologia, statistica e volontariato, per offrire in quadro esauriente sulle criticità di carattere sociale che si registrano nella vallata. Come è stato ricordato, la povertà non implica solo la mancanza di reddito, ma alimenta diversi fattori che condizionano pesantemente la possibilità delle persone di partecipare pienamente alla vita economica e sociale della comunità. Per questo motivo le politiche che contrastano la povertà e supportano i processi di inclusione devono essere differenziate, sia per ambito di intervento che per tipologia di strumenti. Conoscere le povertà di un territorio diventa allora fondamentale per realizzare misure di policy mirate e dedicate. Rientra in quest’ottica una ricerca dell’Università degli studi di Firenze sulla condizione socio economica dell’area valdarnese, promossa dal Comune di San Giovanni in qualità di ente capofila della Conferenza dei sindaci. Interverranno al convegno il sindaco Vadi, Giulia Bronzi, ricercatrice alla facoltà di scienze politiche dell’Ateneo fiorentino e Vincenzo Scalia, professore associato di sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale della facoltà di scienze politiche. Il loro intervento si concentrerà sulla "solidarietà complessa in contrasto alla povertà: popolazione, servizi e problemi della zona Valdarno". A seguire Stefano Valentini, direttore della Caritas di San Giovanni, illustrerà il rapporto Caritas 2023. Gli interventi forniranno una conoscenza approfondita e dettagliata del territorio e sarà utile per intervenire con buone pratiche.