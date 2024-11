La personale di Valentina Formisano sbarca alla multisala Eden

La prima nazionale dello spettacolo che vede protagonista Rossella Brescia nei panni di Carmen e la rassegna di eventi "Il filo rosa. Percorsi d’arte al femminile" animeranno non solo il 25 novembre ma un intero mese dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Il tutto, in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e Officine della cultura. "Sensibilizzare la cittadinanza su un tema così drammaticamente al centro delle cronache - ha sottolineato l’assessore Giovanna Carlettini - è un’attività importante ed è per tale motivo che l’assessorato alle pari opportunità ha regalato ad Arezzo un panorama di eventi ricco e appassionante". Si parte oggi alle 16 con l’inaugurazione della mostra personale di Valentina Formisano alla multisala Eden di via Guadagnoli, prima tappa del "filo rosa"… intessuto. Resterà fino a domenica 15 dicembre con ingresso gratuito. Dopo di che è un crescendo tra concerti, reading, spettacoli e grandi artisti. L’appuntamento attorno a cui tutto ruota sarà ovviamente lunedì 25 novembre alle 21, come di consueto al Teatro Petrarca, con la riproposizione di un classico immortale, rivisitato nel suo finale in chiave moderna e coinvolgente. Lo spettacolo dal titolo "Carmen - L’ultimo incontro", che ha ottenuto il patrocinio anche di Amnesty Internazional, s’incentra infatti sul quarto atto della celebre opera lirica e sull’appuntamento fatale alla protagonista, come purtroppo lo è per tante donne che accettano di rivedere un ex compagno. Si tratta nello specifico di un reading musicale liberamente ispirato al capolavoro di Georges Bizet con Rossella Brescia voce recitante e danzatrice, accompagnata dal ballerino Amilcar Moret, dal mezzosoprano Mariangela Zito, dal pianista Andrea Tobia, dal violoncellista Alessandro De Felice, dalla voce di Francesco Montanari nel ruolo di Don José. Roberta di Mario si esibirà invece al Teatro Pietro Aretino martedì 26 novembre dalle 21 con lo spettacolo "Ala: elegia in tre atti.