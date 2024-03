La notte di Fabio Concato. Musico ambulante a Pieve

Appuntamento con la grande musica italiana d’autore a Pieve Santo Stefano. Questa sera alle ore 21,15 al teatro comunale Giovanni Papini di Pieve arriva Fabio Concato. Un concerto da tutto esaurito da settimane, per l’artista che nel corso degli anni ha saputo ritagliare uno spazio importante per le sue canzoni, raccontando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità.

Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nell’immaginario che nella sensibilità del pubblico.

Il concerto si svolgerà nell’ambito di Pieve classica" la rassegna musicale di Pieve Santo Stefano che quest’anno celebra la decima edizione con dieci serate organizzate tra gennaio e maggio al teatro "Giovanni Papini".

Stasera è appunto il giorno di Fabio Concato, con il suo "Musico ambulante tour". Fabio Concato sarà al teatro Papini in versione unplugged rigorosamente acustica. Con lui sul palco del recital gli amici musicisti: Ornella D’Urbano al pianoforte e Larry Tomassini alla chitarra. Concato guiderà il pubblico in un viaggio musicale attraverso i suoi successi, carichi di ricordi ed emozioni.

Pieve Classica proseguirà poi il 15 marzo quando al teatro Papini sarà la volta di "Come un’onda lieve e forte del mare", il tributo a Giacomo Puccini, nel centenario della morte, sul palco con la soprano Noemi Umani, il tenore Roberto Jachini Virgili ed Eugenio Milazzo al pianoforte.

Il 5 aprile sarà lavolta di "Istanti – la vita un’emozione" del clarinettista Francesco Seri, nativo di Pieve Santo Stefano. Il 19 aprile l’appuntamento sarà con "Cantabil3", con Federico Gili alla fisarmonica, Pietro Paris al basso e Lorenzo Brilli alla batteria.

La decima edizione della rassegna Pieve Classica si chiuderà poi venerdì 10 maggio con "I concertisti e Fabio Battistelli", da Mozart a Paganini. I biiglietti sono disponibili sul sito Discoverarezzo.com, per informazioni e contatti: 335 7764119, [email protected].