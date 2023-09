La notte degli sbandieratori Feste del Palio coi bimbi in piazza Spettacolo insieme ai tedeschi

di Claudio Roselli

È arrivata dunque la tanto attesa serata per gli sbandieratori di Sansepolcro, che davanti al pubblico di casa festeggiano i 70 anni di attività, confermando la loro prerogativa di più antico gruppo italiano a essersi costituito come tale. Era infatti il 1953 quando la Società Balestrieri biturgense decise di dar vita a un gruppo di sbandieratori, che è rimasto legato al sodalizio fino alla fine degli anni ’70 per poi diventare realtà autonoma. Nel corso dei decenni, alfieri e musici sono diventati gli ambasciatori nel mondo della città pierfrancescana, toccando a ripetizione quasi tutti i continenti (l’America in particolare, oltre all’Europa) e rappresentando con orgoglio Sansepolcro anche nelle tantissime trasferte italiane sostenute. Con uno sponsor di lusso presente da oltre venti anni: la prestigiosa azienda locale Ingram. "Quella della bandiera è una tradizione oramai radicata – dice Giuseppe Del Barna, presidente del Gruppo Sbandieratori e figura simbolo del sodalizio – e lo dimostra il fatto che con la nostra scuola siamo riusciti a coinvolgere 130 bambini delle elementari più gli altri delle medie. Saranno proprio loro a inaugurare la seconda parte dello spettacolo, poi li seguiranno i ragazzi di Casa di Rosa, prima dei nostri esercizi". Giochi di Bandiera anticipati di una settimana, quindi, rispetto alla canonica data del sabato sera che precede la disputa del Palio, ma è la giornata di oggi più in generale a ruotare attorno agli sbandieratori, che hanno invitato ben tre delegazioni di amici provenienti dalla Germania: lanzichenecchi e colleghi sbandieratori di Mindelheim e la Fanfarenzug di Neuburg. Tutti assieme hanno già sfilato ieri sera per le strade del Borgo e lo rifaranno alle 18, prima dell’appuntamento in piazza Berta alle 21.

A inaugurare la manifestazione sarà la Società Balestrieri con il gonfalone e con il drappo del Palio che si contenderà domenica 10 nella secolare sfida con Gubbio, poi sarà la volta degli ospiti tedeschi e quindi del Gruppo Sbandieratori Sansepolcro-Città di Piero della Francesca, che concluderà la propria scaletta con l’esecuzione dei saggi che lo hanno reso famoso in tutto il mondo e con un "figlio d’arte" che è già diventato l’erede del padre: è infatti Luigi Del Barna l’interprete del singolo a due e tre bandiere che chiuderà la serata. Come insomma per anni e anni ha fatto papà Giuseppe.