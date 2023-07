La notte bianca di Sansepolcro Resta aperta la Casa di Piero Un evento tra cultura e feste

di Claudio Roselli

"Borgo in Bianco", questa sera, ma con anche una parentesi culturale. La serata organizzata da Centro Commerciale Naturale, Confcommercio, Confesercenti, Mercatino del Tarlo e "I Citti del Fare", con assieme il patrocinio dell’amministrazione comunale biturgense, ha infatti nel menu della terza edizione una novità in assoluto: l’apertura straordinaria della Casa di Piero della Francesca, oltre che del museo civico. Due ore a disposizione, dalle 21 alle 23, per visitare non solo le opere, ma anche quanto sulla sua vita è custodito nella "dimora" del sommo artista di Sansepolcro.

"Si tratta in primis di un evento festaiolo – ha detto la dottoressa Francesca Chieli, presidente della Fondazione Piero della Francesca – ma per chi lo vorrà c’è la possibilità, per la prima volta, di venire alla Casa anche nel cosiddetto ‘dopocena’. Ringrazio i nostri commercianti per l’idea che hanno avuto e aggiungo che la loro proposta mi ha fatto particolarmente piacere". Si chiama "Borgo in Bianco" perché intanto si raccomanda a chi vuol venire di indossare capi di abbigliamento di questo colore e a suo modo ricorda la Notte Bianca, che c’è stata fino al 2012, con un programma ricco di iniziative per grandi e piccini. Musica e shopping restano le parole d’ordine lungo le strade del centro storico. Fino a mezzanotte, piazza Torre di Berta sarà il fulcro del divertimento per i bambini: animatori con trucco, baby dance, palloncini modellabili e tiro al barattolo con animazione Baby Circus. Per gli adulti, invece, sono previsti spettacoli itineranti di danza del ventre a cura di Nogoum al raks di Martina Tellini, artista di Sansepolcro e poi esibizioni itineranti con luci e fuoco di Tommaso Cesari e clown con bolle di sapone grazie alla compagnia "La Nuvola Girovaga" e al suo spettacolo "Bulles de Rue".

La musica sarà la regina di turno nei locali pubblici fino all’1,30 di notte, tanto in via XX Settembre quanto in via Niccolò Aggiunti, con l’auspicio che anche questo appuntamento segua il canovaccio dei precedenti, ossia festa, allegria e soprattutto disciplina. L’atmosfera sembra proprio quella giusta e anche il binomio fra la parte più propriamente dedicata al relax e quella della cultura ha fatto presa anche in passato.