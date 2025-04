La Newcleo da Confindustria Toscana sud

Arezzo, 7 aprile 2025 – Il Governo ha recentemente approvato un disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile che punta sui cosiddetti small modular reactors (SMR), piccoli reattori nucleari prodotti in serie e facilmente trasportabili dove serve energia a basso costo.

Dietro a questa nuova tecnologia c’è una start up italiana assieme alle aziende di Stato del settore, su cui il Governo sta puntando per creare la filiera italiana del nucleare. Per approfondire l’interessante tema del nucleare di quarta generazione ed esaminarne i possibili impatti sul comparto industriale, Confindustria Toscana Sud insieme alla sua Sezione Trasporti-Utilities e al Consorzio Energia Toscana Sud ha organizzato un incontro con l’ing. Luciano Cinotti, cofondatore e direttore scientifico di Newcleo.

“Sul fronte dei costi energetici le imprese italiane partono molto svantaggiate, pagando molto di più per l’elettricità (150 €/MWh a febbraio 2025) rispetto agli altri grandi paesi europei: +42€ rispetto a quelle spagnole, +27€ alle francesi e +12€ a quelle tedesche (dati Centro Studi Confindustria), questo rappresenta un grosso aggravio che inevitabilmente impatta ed erode la loro competitività - dice Andrea Fabianelli, Presidente del Consorzio Energia Toscana Sud - Oltre a proseguire sulla strada delle rinnovabili è fondamentale anche sviluppare nuove tecnologie come il nucleare di piccola taglia, in grado di fornire energia pulita con costi contenuti, riciclando le scorie (basti pensare che già solo quelle esistenti oggi garantirebbero centinaia di anni di autonomia energetica all’intero continente europeo) e puntando ad eliminarle chiudendo il ciclo del combustibile”.

L’evento su invito, si terrà alle 17.30 nella sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud (Via Roma 2).