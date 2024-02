"La mission: valorizzare le eccellenze. Passione e responsabilità quotidiane"

AREZZO

Essere un Socio di Conad Nord Ovest "significa – osservano i soci della nostra città – molto più che gestire un punto vendita; significa essere al centro di una rete di relazioni, esperienze e valori che si estendono ben oltre i confini del nostro lavoro quotidiano. È condividere un sorriso con un cliente abituale, è organizzare raccolte alimentari per chi è in difficoltà, è essere un punto di riferimento per il quartiere. “Fare impresa“ per noi è un concetto vivo e dinamico, che ci vede protagonisti attivi nel tessuto delle nostre comunità. Si tratta di una scelta, di un atto di responsabilità verso il territorio, cresciamo con esso e crediamo fermamente che la chiave per un futuro sostenibile risieda nella cooperazione e nel sostegno reciproco tra azienda e comunità. Partecipare al Campionato di Giornalismo è per noi un modo per rafforzare questo legame con le comunità e soprattutto con le giovani generazioni, incoraggiandole a esplorare e comprendere il valore del loro territorio".

"Con il tema di quest’anno “Il legame con il territorio: tra valorizzazione delle imprese locali e rapporto con la comunità“ ci troviamo infatti al centro di una narrazione – spiegano i soci – che parla del nostro quotidiano. Accogliendo gli studenti nei nostri punti vendita, abbiamo ed avremo l’opportunità unica di mostrare come lavoriamo, di condividere la nostra passione per il territorio e di ispirarli con esempi concreti di come un’azienda può creare valore condiviso per le comunità. Collaborando con i produttori locali, sostenendo le piccole e medie imprese valorizzandone le eccellenze, siano esse enogastronomiche e alimentari ma anche sociali, come l’educazione scolastica, contribuendo così a una catena di valore della quale beneficia l’intera comunità. Questo non è solo business, è un modo per rendere concreto il nostro legame con il territorio. Siamo convinti che stimolare i giovani a riflettere su questi temi non sarà solo un’opportunità di crescita per loro, ma anche per noi Soci, offrendoci la possibilità di comprendere e apprezzare le loro prospettive".

