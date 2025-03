La Misericordia di San Giovanni mobilitata per la sicurezza idrogeologica

Arezzo, 18 marzo 2025 – La Misericordia di San Giovanni Valdarno, in questi giorni, si è attivata per fronteggiare l'emergenza idrogeologica che ha colpito in particolare la piana fiorentina, ma sono stati fatti interventi anche nella città valdarnese. I volontari di protezione civile hanno risposto immediatamente intervenendo in varie operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei territori colpiti. Le operazioni hanno riguardato principalmente il monitoraggio delle zone a rischio, il recupero di persone isolate e il miglioramento delle condizioni di sicurezza per la popolazione. La Misericordia ha fornito assistenza logistica e supporto nelle evacuazioni delle aree più vulnerabili, in collaborazione con le forze dell'ordine e le autorità locali. Inoltre, sono stati organizzati interventi di sgombero e verifica dei danni nelle abitazioni e nelle strade, per facilitare l'accesso dei soccorritori e ripristinare la viabilità.

"Un ringraziamento particolare va alla professionalità e all'impegno dei nostri volontari, che sono stati sempre pronti a rispondere alle necessità della comunità - hanno detto i vertici della Misericordia sangiovannese - La nostra presenza sul campo è stata costante, e grazie alla nostra capacità di coordinamento con il Comune e le altre associazioni locali, siamo riusciti ad offrire un supporto concreto alle persone più colpite dalla situazione di emergenza".