La Mille Miglia sceglie Foiano. La corsa delle auto d’epoca per la prima volta in centro

L’appuntamento tra motori e glamour più amato e conosciuto del Mondo approda a Foiano della Chiana. Per la prima volta la 1000 Miglia, infatti, tocca con una tappa la città della Valdichiana. L’ufficialità è arrivata solo ieri quando a Brescia, nella sala del Consiglio di Palazzo Loggia, è stata annunciato il percorso 2025. Alla presentazione ha partecipato il sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci. "Oggi possiamo veramente confermare che giovedì 19 giugno 2025 la corsa passerà per la prima volta da Foiano della Chiana", ha dichiarato con soddisfazione il primo cittadino. "Ho avuto l’onore di presentare la corsa assieme al sindaco di Brescia Laura Castelletti, che ringrazio per la calorosa accoglienza. È stata un’emozione difficile da raccontare, perché è la prima volta che la nostra città viene coinvolta in un progetto di questa dimensione.

È stato un lavoro lungo e costruito con grande professionalità e del quale vorrei ringraziare tutti i nostri uffici e chi ci ha lavorato, oltre al presidente della Millemiglia che ha accettato la nostra candidatura ed ha sposato il nostro progetto in pieno". Un’occasione non di poco conto per la città, che accrescerà anche la sua visibilità in termini turistici.

La gara riservata ad auto storiche si rinnova dal 1927 ad oggi e si svolgerà dal 17 al 21 giugno 2025 con partenza e arrivo a Brescia. Durerà come accade ormai da tre anni a questa parte, cinque giorni complessivamente. In questa edizione tornerà alle origini con un tracciato speciale proprio a forma di "otto". L’ispirazione arriva direttamente dalle prime dodici edizioni dell’anteguerra, a cui la corsa d’auto più affascinante e prestigiosa del mondo renderà omaggio. Arriverà a Foiano in occasione della sua terza tappa dopo il giro di boa a Roma. Nella città del carnevale si svolgeranno le consuete attività di timbro per le auto storiche che saranno precedute dalla manifestazione correlata "Ferrari Tribute by 1000 Miglia". "La carovana passerà dentro al centro storico del paese e sarà una festa incredibile", spiega ancora il sindaco Franci. "Ora il nostro impegno sarà quello di rendere questa giornata indimenticabile e cogliere questa opportunità turistica, culturale e sportiva per far crescere ancora di più Foiano". In provincia di Arezzo toccherà anche il capoluogo e Sansepolcro.