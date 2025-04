"La mia azienda è cresciuta con investimenti sul web"

"Il digitale? Uno strumento di grande crescita". Un’app, un sito e i social. Nel mondo della ristorazione aretina Salvatore Billi (nella foto), che fa capo all’omonima catena di hamburger, è un esempio di innovazione e successo. Due fattori strettamente intrecciati che lo guidano fin dal 2017.

"Già dalla prima apertura abbiamo puntato allo sviluppo dell’app, rinnovata nel tempo con tantissimi aggiornamenti. Tutt’oggi i nostri clienti la usano per leggere il menu e per le prenotazioni al tavolo. Serve anche per i servizi di asporto e consegna a casa". Come reagisce il cliente? "Apprezzando il lavoro di studio e di ricerca che c’è dietro. È un’esperienza apprezzata e che semplifica il lavoro al nostro staff. Già dal 2020, ci ha consentito di eliminare i menu in carta, con un netto risparmio in termini economici e di impatto ambientale". La cura del cliente, oggi, passa anche attraverso il digitale.

Ma non solo. L’imprenditore, che ha da poco aperto un nuovo punto vendita Billi’s Drive, per l’asporto in modalità drive in, non si ferma alla tecnologia come strumento per il servizio al consumatore.

"Già adesso grazie a uno strumento gestionale, diamo dei bonus ai nostri ragazzi in base alle vendite e ai ruoli, fissando obiettivi da raggiungere con premi in busta paga. Un sistema apprezzatissimo dai dipendenti e utile a tutta la squadra". Il digitale, dunque, come risorsa a tutto tondo. "Quando abbiamo iniziato a capire che si trattava di un’opportunità abbiamo visto subito grandissimi risultati".

