La Masaccio diventa centro famiglie. Spazi nuovi per le attività delle associazioni

Da scuola a centro per le famiglie. E’ il destino del palazzo di via Masaccio che ancora ospita l’omonimo asilo nido, che sarà trasferito nella nuova sede in costruzione di via Colombo. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli spazi interni che ospiteranno i nuovi uffici del centro per le famiglie. L’intervento, che interesserà alcuni locali del piano rialzato dell’immobile, prevede la sostituzione di infissi interni, la realizzazione di disimpegni in cartongesso, la revisione dell’impianto elettrico per una miglior fruizione ed utilizzo dello stesso, la tinteggiatura dei locali, la fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione in listoni Pvc, per un ammontare di 22mila euro. L’immobile diventerà sede degli operatori sociali già individuati dal Comune per lo svolgimento di progetti destinati sia ai giovani, con iniziative sia formative che mirate al contrasto alla dispersione scolastica, che alle famiglie con progetti di sostegno alla genitorialità. Il centro sarà così il luogo dove si svolgeranno le attività di progettazione e anche di attuazione dei laboratori per bambiniragazzi e genitori per tutto l’ambito aretino.