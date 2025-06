La Marconi di San Giovanni campione nazionale di robotica. Il plauso del Ministro

Arezzo, 27 giugno 2025 – Un prestigioso riconoscimento arrivato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per gli studenti dell'Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” di San Giovanni Valdarno. In una lettera ufficiale firmata dal Ministro Giuseppe Valditara, il plauso per la vittoria del titolo nazionale di campioni di robotica under 14, che ha visto la scuola valdarnese distinguersi nel panorama formativo italiano. “Impegni istituzionali mi hanno impedito di raggiungervi personalmente – scrive il Ministro – ma desidero rivolgervi la mia più autentica ammirazione, unita all'apprezzamento e alla gratitudine per il vostro impegno”.

Parole che premiano non solo il traguardo ottenuto, ma soprattutto “il primo passo di un cammino denso di soddisfazioni”, che potrebbe presto condurre gli studenti anche a un'affermazione europea, in occasione della prossima competizione in programma a Bari. Il Ministro ha sottolineato come “la scoperta di un talento” rappresenti una delle conquiste più importanti del percorso scolastico, frutto di dedizione, errori, sforzi e umiltà. Un messaggio che valorizza la crescita personale attraverso la tecnica, la padronanza dei linguaggi tecnologici e la capacità di creare sinergie con il tessuto sociale e industriale del territorio. Riconoscimenti speciali anche per la dirigente scolastica, professoressa Emilia Minichini, e per l'intero corpo docente, lodati per la capacità di trasformare la scuola in un “vero e proprio laboratorio per le eccellenze del futuro”.