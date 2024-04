La mappa dei dissuasori di velocità. Sono 30 quelli installati in vallata

di Luca Amodio

Non saranno i classici autovelox ma quelle colonnine arancioni stanno proliferando in come funghi: sono quasi 30 in circa quattro anni: nel 2021 venne installato il primo dissuasore a Civitella. Da allora le amministrazioni della vallata le hanno fatte proprie nel loro territorio: prima Cortona, poi Monte san Savino e adesso Marciano. Mancano soltanto a Castiglioni, Foiano e Lucignano.

Come detto, le ultime ad essere installate sono a Marciano. Ancora i T box sono soltanto in fase di elaborazione di statistiche e probabilmente verranno attivate solo in estate; ma tuttavia sono già lo spauracchio degli automobilisti che man mano che si avvicinano lasciano il piede dall’acceleratore onde evitare sorprese. Ricordiamo: con i dissuasori la sanzione scatta soltanto se in prossimità c’è una pattuglia dei vigili che può contestare la violazione. Non come i classici autovelox.

Nel piccolo borgo della vallata, ma praticamente circondato da strade provinciali, i T box si trovano lungo via Carraia così comesulla Cassia (due postazioni) e su via Culle, senza dimenticare le due in via di Castiglioni. Proprio in quei chilometri che appena qualche settimana fa, proprio quando l’aministrazione comunale presentò il progetto alla stampa, due ragazzine vennero investite all’uscita da scuola, animando il dibattito sulla sicurezza stradale. Nei mesi scorsi è stata la volta anche di Monte San Savino con 6 installazioni: sulla Sp 22 in località Poggio Fabianelli; lungo via Fiorentina, in prossimità dello stadio Le Fonti; sulla strada provinciale sp 327 in località sia Borghetto che Vado; lungo la Sp 26 dell’Esse e infine sulla ss 73 viale Diaz.

Nel Cortonese i dissuasori di velocità sono dieci e vennero installati nel 2022. Uno si trova a Camucia, lungo via Luca Signorelli, fra il centro abitato e le Cinque vie, un’altro sempre nella frazione più popolosa si trova lungo la Sp 32 Laurentina; mentre altre coppie si trovano agli ingressi della frazione di Terontola, lungo la Sr 71; poi alla Pietraia lungo la provinciale 33; ancora lungo la provinciale 35 e infine lungo la carreggiata agli ingressi della frazione delle montagne cortonesi di Mercatale.

E infine a Civitella sono invece sei le colonnine arancioni. Due si trovano a Tegoleto, in via Molinara e in via Vecchia Senese all’altezza della scuola Arcobaleno; una a Badia Al Pino, in via Olinto Paccinelli; due a Pieve al Toppo in via dei Boschi e via delle Case; e l’ultima a Ciggiano in via Costa al Vado.