È una scia quella lasciata dai ladri alle loro spalle in Valdarno dove hanno colpito tra Laterina, San Giustino, Terranuova Bracciolini ma anche Loro Ciuffenna. L’allarme è partito anche via social invitando la popolazione a fare attenzione a movimenti, auto o volti sospetti. Il modus operandi non ricalca il classico colpo notturno. i ladri attendono il calar della sera, magari proprio prima di cena, con il buio appena calato, si aprono un varco dopo aver studiato l’abitazione da colpire. Sull’ondata dei furti il consiglio comunale di Bucine ha lanciato l’appello per monitorare con maggiore attenzione la zona.