La Lega a fianco del commerciante sangiovannese vittima di continui raid

Arezzo, 18 novembre 2023 – “Ho voluto portare personalmente la mia solidarietà al titolare del Diner Cafè di San Giovanni Valdarno, preso di mira, per l’ennesima volta da malintenzionati". Lo ha detto il consigliere regionale della Lega Marco Casucci, che ha sottolineato come questi ripetuti atti di vandalismo stiano mettendo a dura prova i gestori del locale, che stanno addirittura pensando di chiudere l'attività. “Mi attiverò, dunque, per far sì che possa essere aumentata la vigilanza in zona, per preservare l’esercizio in questione e gli altri della zona, oltre, ovviamente, i residenti - ha aggiunto l’esponente leghista - Il compito primario delle istituzioni è quello di stare vicini ai cittadini, cercando di dare loro risposte quando sono in palese difficoltà, come sta accadendo al titolare del locale sangiovannese".

L’episodio si è verificato nella notte tra il 15 e il 16 novembre. Ignoti hanno forzato la porta di ingresso sul retro, sono entrati all'interno e hanno rovesciato i cestini della spazzatura, svuotato alcuni cassetti, danneggiato il registratore di cassa e, per finire in bellezza, aperto una bottiglia di limoncello. Soldi ce n'erano pochi e chi è entrato ha pensato bene di mettere a soqquadro il locale facendo a anche alcuni danni, a partire dalla serratura d'ingresso. I gestori sono stati avvertiti dai Carabinieri di San Giovanni alle 6 di mattina e si sono precipitati sul posto. Partita una denuncia contro ignoti.

Non è la prima volta che il Diner, che si trova in pieno centro storico a San Giovanni a due passi dalla Basilica, viene preso di mira. Al punto che lo scorso mese di agosto partì una richiesta da chi sta dietro il banco. "Vogliamo lavorare senza paura. Qualcuno ci aiuti, così è difficile andare avanti". Il locale, da alcuni mesi a questa parte, ha visto infatti aumentare notevolmente gli episodi di teppismo. Elisa Mineo, che gestisce il Diner insieme al compagno Cristiano da 5 anni, recentemente ha parlato anche con il sindaco, i vigili urbani e i carabinieri per chiedere maggiori controlli. A seguito di episodi incresciosi come vasi di fiori rovesciati, sporcizia dappertutto, seggiole trovate in ogni dove. Adesso questo nuovo "raid" che potrebbe spingere i gestori a decisioni a drastiche. "Non ce la facciamo più. A fine anno stiamo pensando di chiudere", ha detto Elisa Mineo.