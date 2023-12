La grande abbuffata dell’illegalità

Tempi duri per la ristorazione, nonostante la grande abbuffata della città del Natale che però nell’ultimo weekend ha segnato il passo. A Bucine quello che doveva essere un capanno di caccia è diventato un ristorante, con tanto di opere in muratura di imminente demolizione. Bar e ristoranti a fatica stanno cercando di uscire dall’emergenza pandemica e stanno pure sostenendo spese ingenti a causa dell’inflazione e del drastico aumento dei costi energetici. Sagre, agriturismi, home restaurant, ma anche bar e ristoranti che operano senza requisiti, fanno concorrenza sleale e impattano sul sistema economico, fanno chiudere le imprese oneste e perdere posti di lavoro. Per questo la lotta all’abusivismo deve rimanere una priorità.