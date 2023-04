La Giostra si ferma, addio ad Angelo Drago Lo storico ristoratore che amava il calcio

Il malore, il volo a Siena con il Pegaso e nel pomeriggio di ieri la notizia che ha colpito l’intera città di Arezzo. A 75 anni si è spento Angelo Drago, titolare del ristorante La Giostra, vero punto di riferimento per gli aretini. Martedì Angelo aveva accusato un malore da qui l’intervento dei sanitari che ne hanno predisposto il trasferimento con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena. Le condizioni del noto ristoratore si sono aggravate con il passare delle ore e ieri pomeriggio dopo le 17 il suo cuore ha cessato di battere. Angelo Drago era il più piccolo dei fratelli Drago, una dinastia di ristoratori e albergatori. Tre fratelli che hanno portato la cultura ligure in città, visti le origini sanremesi, nel modo di servire i clienti. Angelo Drago è stato un grande appassionato di calcio, impegnato direttamente con il Gubbio, era diventato un autentico punto di riferimento per l’Arezzo con il quale da decenni di fatto collaborava. Qui giocatori e dirigenti erano e sono soliti recarsi a pranzo o cena, e in passato anche a consumare qui i pasti prepartita. Non a caso l’Arezzo ha voluto ricordarlo sui propri canali social.

Alla famiglia le condoglianze da parte della redazione di Arezzo de La Nazione.