La giostra del Saracino celebra la giornata internazionale della donna con la mostra

Arezzo, 5 marzo 2025 – Sabato 8 marzo, alle 11, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, sarà inaugurata la mostra fotografica “Istantanee di Giostra. Donne dietro l'obiettivo”, iniziativa realizzata dall’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche – Giostra del Saracino e allestita nel Chiostro della Biblioteca Città di Arezzo in via dei Pileati.

Dopo il successo dell'iniziativa dello scorso anno "Dame in Giostra", realizzata con gli scatti del presente e del passato inviati da quartieri, quartieristi e appassionati di Giostra, quest'anno la mostra torna celebrando la donna, non come soggetto dello scatto, ma come occhio dietro l'obiettivo.

Undici le autrice delle immagini in mostra che resteranno esposte nel Chiostro della Biblioteca da sabato 8 fino a sabato 15 marzo.

La mostra sarà inaugurata sabato 8 marzo alle ore 11 e resterà aperta nella giornata fino alle 19.30. Successivamente sarà visitabile da lunedì 10 a venerdì 14 marzo dalle 8.30 alle 19.30 e sabato 15 marzo dalle 8.30 alle 13.00. Chiusa domenica 9 marzo.