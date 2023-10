La frazione di Le Poggiola al centro di un nuovo progetto

Arezzo, 4 ottobre 2023 – E' continua l'attenzione alle frazioni da parte dell'assessorato ai lavori pubblici.

A seguito delle richieste dei residenti di Le Poggiola riguardo la riqualificazione della piazza centrale, gli uffici hanno avviato l'iter di progettazione per valutare in maniera funzionale l'intervento necessario.

“E' nostra intenzione dare una risposta completa ai cittadini per restituire loro, nella sua completezza, uno spazio importante destinato all'incontro e alla socialità, fruibile da tutti e destinato ad essere più funzionale”, commenta l'assessore Alessandro Casi.

"Esprimo soddisfazione per la realizzazione di un progetto fondamentale per la frazione di Le Poggiola - dichiara il consigliere della Lega Federico Rossi – e ringrazio l'assessore Alessandro Casi per essersi attivato in merito dopo alcuni incontri che abbiamo portato avanti insieme. Verrà riqualificata la piazza centrale, un luogo identitario e di aggregazione di notevole rilevanza per tutti gli abitanti.

Continueremo nell’opera di valorizzazione di questa zona proseguendo nell’ascolto della comunità e dei suoi bisogni. È un segnale di attenzione da parte della Lega di Arezzo verso la frazione di Le Poggiola ed un'importante risposta alle richieste, alle istanze e alle necessità dei nostri cittadini".