Arezzo, 3 ottobre 2024 – “La fisica che ci piace”: Vincenzo Schettini al Teatro Petrarca per le scuole in occasione dei cinquant’anni della Chimet. Il più famoso e amato professore del web farà tappa in città mercoledì 9 ottobre con uno spettacolo che trasformerà il palcoscenico in una grande aula scolastica dove, con coinvolgente simpatia e competenze scientifiche, accompagnerà i giovani spettatori in un esilarante percorso tra esperimenti di fisica e leggi della natura.

L’evento, in programma alle 10.00, è inserito nel calendario dei festeggiamenti dell’anniversario della Chimet tra le iniziative rivolte ai ragazzi e alle ragazze in età scolare per appassionarli e sensibilizzarli verso tematiche quali scienza, tecnologia, sostenibilità ed economia circolare.

Lo spettacolo di Schettini sarà riservato agli studenti vincitori del concorso “Metalli per il domani” organizzato dall’Istituto Comprensivo “Martiri di Civitella” insieme alla stessa Chimet, agli studenti del Liceo Scientifico “Francesco Redi” e agli studenti dell’Itis “Galileo Galilei”.

Il protagonista della mattinata sarà il professore e content creator che, dal 2015, è impegnato in una creativa ed entusiastica divulgazione della fisica su YouTube e che nel 2022 ha pubblicato il libro “La fisica che ci piace” dove ha raccontato come la fisica sia presente in ogni fenomeno quotidiano.

Questa materia viene spiegata in modo vivace, divertente, colorato ed efficace per rendere facili e comprensibili i diversi concetti, con l’opera che ha trovato ulteriore espressione nell’omonimo spettacolo presentato nei più importanti teatri italiani. L’ultima tappa di questo percorso divulgativo è stata televisiva, con Schettini che conduce il programma “La fisica dell’amore” su Rai2 dove le certezze di concetti della fisica quali forza, energia e velocità sono poste in contatto con la complessa realtà di sentimenti, emozioni e incertezze che costellano la vita.

Tutto questo verrà ora messo in scena al Teatro Petrarca in un doppio momento: mercoledì 9 ottobre, infatti, “La fisica che ci piace” sarà prima presentato alle scuole poi, alle 21.00, è in programma una replica straordinaria per i collaboratori interni ed esterni della Chimet e del gruppo.

La volontà dell’azienda, tra i punti di riferimento mondiali nel settore di recupero e affinazione dei metalli preziosi, è infatti di proporre un’esperienza esclusiva per coinvolgere e ringraziare il proprio personale, dimostrando un ulteriore segno di gratitudine per il contributo alla crescita e allo sviluppo delle attività.

«Il cinquantesimo anniversario - commenta Luca Benvenuti, amministratore delegato della Chimet, - ha proposto iniziative per l’intero 2024 dove abbiamo approfondito valori quali scienza, sostenibilità, etica e responsabilità ambientale, con uno sguardo particolare orientato verso le giovani generazioni che rappresentano il nostro futuro.

Questo spettacolo conclusivo con un personaggio d’eccezione capace di parlare a un pubblico di tutte le età rappresenta, dunque, il miglior epilogo del nostro entusiasmante percorso di festeggiamenti».