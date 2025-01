La fioritura dei neuroni Matteoli a Science Lab

Parte con la neuroscienziata Michela Matteoli il 2025 di Science Lab, il festival dedicato alla scienza diretto da Lorenzo e Gabriele Grazi con l’Associazione Lab, che si svolge in collaborazione con la Libreria Feltrinelli di Arezzo. Dopo gli incontri con il neuroscienziato Anil Seth e il giornalista Patrick Winn, la rassegna riparte o con Michela Matteoli, neuroscienziata di fama internazionale che stasera alle 21 sarà al Pietro Aretino per un evento che si preannuncia sold out. Qui terrà la sua conferenza dal titolo "La fioritura dei neuroni", una lezione di neuroscienze che porterà il pubblico all’interno dei misteri del funzionamento del cervello. A tutti noi piace pensare che il cervello non debba per forza peggiorare con l’età. Per questo motivo risulta entusiasmante il filone di studi, sempre più rigoglioso, sulla neurogenesi negli adulti, cioè sulla nascita di cellule nervose anche quando lo sviluppo dell’organismo è completato. Michela Matteoli la chiama, con una metafora, "fioritura dei neuroni" e immagina il cervello come un giardino che, innaffiato a dovere, rimpiazzi con nuovi germogli le piantine rinsecchite, aggiunga foglie ai rami dei suoi alberi, veda sbocciare fiori che non c’erano.

Con la chiarezza e lo stile affabulatorio che la contraddistinguono, la grande neuroscienziata smonta molti pregiudizi su come siamo fatti e ci aiuta a capire, grazie alle ultime scoperte e agli studi che lei stessa segue, come sia possibile coltivare la nostra intelligenza per tutta la vita. Chiude il libro una parte affascinante, dedicata agli argomenti di più stretta attualità, analizzati con le lenti neuroscientifiche. Dobbiamo temere l’intelligenza artificiale? Perché esiste il razzismo? Qual è la radice dei conflitti? Che cosa succede al cervello durante una guerra? La speranza dell’autrice è che giunga una primavera della mente e della specie, in cui ogni individuo possa aspirare alla piena e completa fioritura umana, intellettiva, sentimentale ed etica. Michela Matteoli dirige il programma di Neuroscienze dell’ospedale universitario milanese Humanitas, dov’è anche professoressa ordinaria di Farmacologia. È socia della prestigiosa Accademia nazionale dei Lincei. Già direttrice dell’Istituto di Neuroscienze del cnr, è membro della European Molecular Biology Organisation (embo) e dell’Academia Europaea. È autrice di oltre 170 pubblicazioni e del bestseller "Il talento del cervello".