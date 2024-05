La figlia di Jova star al Comics. Terry: "Disegno fin da piccola. Spero che diventi il mio lavoro"

Teresa Cherubini, Terry per tutti, colpisce soprattutto l’entusiasmo e la solarità. Si definisce una "secchiona". Ha studiato sodo per trasformare quella passione coltivata fin da piccola in un lavoro, laureandosi alla School of visual art di New York uno dei migliori atenei del mondo nel settore del disegno e dei fumetti. E i primi successi non stanno tardando ad arrivare. Anche lei non poteva mancare al Cortona Comics. D’altronde Cortona è la sua città, dove ha vissuto, prima di trasferirsi a Milano, con babbo Lorenzo Cherubini alias Jovanotti e mamma Francesca Valiani.

Nemo profeta in patria. A Cortona come fumettista che emozione provi?

"È bellissimo, amo le fiere dei fumetti e quindi è un sogno che la mia città, che adoro e che è il posto dove sono cresciuta abbia finalmente la sua. Non sono potuta venire lo scorso anno, ma sono felice di esserci oggi".

Una passione, quella per il disegno, che è partita da piccolissima e che poi ha coltivato facendo studi importanti.

"Disegno da sempre, l’ho sempre fatto e spero di farlo per tutta la mia vita. Quando avevo 17 anni ho capito che non avrei voluto fare nient’altro nella vita. Sono andata all’Accademia d’arte ho cominciato a studiare fumetti. Mi sono impegnata, ho avuto dei fantastici professori e continuo ad imparare giorno dopo giorno, perché sono un po’ ‘secchiona’, adoro studiare".

Hai già dei bei progetti nel tuo carnet, ce ne parli?

"Il primo progetto importante è stato quello con mio padre Lorenzo che si chiama ‘La Luce nei tuoi occhi’ che è il libro di fotografie uscito per il Jova Beach dove ho fatto un’introduzione a fumetti. Ho lavorato per Panini per un bellissimo progetto insieme alle associazioni dei donatori del sangue per la sensibilizzazione al tema, poi di recente è uscito un lavoro in collaborazione con Cristina Tardito, alias Kristina Ti brand di Torino che lega moda e fumetto. Fresca fresca, invece, è la mia copertina per l’editore Salani del libro Il sangue della città".

Al Cortona Comics appassionerai con la tua bravura i più giovani...

"Qui oggi farò un workshop di disegno per bambini dai 10 anni in su. Parleremo di fumetto, di come si racconta una storia, partiremo dalle basi, dal racconto per immagini".

Dove ti vedi tra 10 anni?

"A disegnare, quella è l’unica certezza che ho in questo momento. Voglio fare la cosa che mi piace più al mondo, vivere all’interno dell’arte".

Babbo Lorenzo che dice di questa scelta artistica?

"Felicissimo, disegno con mio padre da quando sono piccolissima. Lui è stata una delle prime persone che mi ha messo una matita in mano e mi ha insegnato a disegnare. Lui e mia mamma sono le prime persone a cui mando i miei disegni ogni volta che li finisco e sono i miei più grandi fan".