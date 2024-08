La Fiera sale al Prato, location unica per la regina degli eventi

Sabato 30 agosto e domenica 1 settembre la Fiera Antiquaria di Arezzo cambia location e sale al Prato. Per la concomitanza con la Giostra del Saracino che si corre in piazza Grande domenica 1 settembre, i banchi degli espositori traslocano nella parte alta della città regalando un colpo d’occhio unico. E’ l’occasione perfetta per immergersi nel fascino e nell’eleganza dell’antiquariato. Un viaggio fatto di pezzi rari, favolosi oggetti da collezionare, curiosità e meravigliosi arredi. Un appuntamento con la bellezza dell’antiquariato, del modernariato e del vintage dove è possibile fare interessanti scoperte e vivere un weekend inaspettato. In occasione della Fiera Antiquaria, Arezzo si veste di un’atmosfera particolare, fatta di storie da ascoltare, persone da conoscere, tesori da scovare e fare propri. Passeggiando intorno all’anello del Prato e sotto gli alberi monumentali, tra banchi carichi di favolose scoperte, si potrà vivere la magia di ritornare bambini. Immergersinella storia, nei ricordi e nell’infinita bellezza che il passato porta con sé.