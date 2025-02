La fiction di Zingaretti a Cortona. Strada chiusa e set blindato. Tutti i luoghi che vedremo in tv

Si concluderanno oggi le riprese di una importante fiction Netflix a Cortona che vede tra i protagonisti Luca Zingaretti. La location scelta dalla produzione è nelle campagne cortonesi, precisamente a Montecchio del Loto. Si tratta della serie intitolata "Il capo perfetto". Set blindatissimo e top secret, ma la macchina cinematografica non è passata inosservata. Per altro l’amministrazione comunale ha chiuso al traffico veicolare per tre giorni la strada comunale del Barattino per permettere alcune riprese ad hoc. Le riprese terminano proprio nella giornata di oggi e interessano sia un’azienda di suini della zona, sia due location turistiche. Si tratta della Villa Leopoldina Poggio del Sole e del Relais Villa il Barattino due strutture ricettive da sogno nel cuore della campagna cortonese. Nulla di più trapela sulle scene girate in zona che resatno circoscritte alla frazione cortonese. Anche l’attore Zingaretti non è stato avvistato, nemmeno per una passeggiata defaticante a Cortona, città e zona che conosce per altro molto bene e dove è stato per lavoro e piacere numerose volte. Nella città etrusca qualche anno fa era stato protagonista anche del Festival del Documentario. La fiction promette di essere molto seguita. Si tratta di 6 episodi prodotto da Cattleya e ispirato a "El Buen Patrón", l’acclamata commedia di Fernando León de Aranoa.

Le riprese hanno preso il via in Emilia Romagna a fine novembre e il cuore della fiction viene girata tra Rubiera, Modena, Sassuolo e dintorni. La parte realizzata in terra cortonese è gestita da Toscana Film Commission. La serie è scritta da Davide Lantieri (autore anche de I delitti del Barlume, e Il grande giorno) Michele Pellegrini (Imma Tataranni, La mafia uccide solo d’estate), che è anche Head Writer, Marco Pettenello (Berlinguer – La grande ambizione, Lontano lontano), Serena Patrignanelli (Rosa Elettrica) e Virginia Virilli (Bang Bang Baby). Roan Johnson (I delitti del Barlume, Piuma) è alla regia dei primi 3 episodi mentre Niccolò Falsetti (Margini) degli ultimi 3. La trama ruota attorno a Giulio Zagni, noto come "il capo perfetto", figura carismatica e amata sia nella sua fabbrica di volanti che all’interno della sua famiglia. Amici, familiari e dipendenti possono commettere errori, ma Giulio è sempre pronto a rimediare, a qualunque costo. Tuttavia, quando l’equilibrio impeccabile che ha costruito si incrina, la sua vita professionale e anche quella personale rischieranno di andare in frantumi.

Tra eventi tragicomici e momenti di inventiva a dir poco straordinaria, Giulio farà di tutto per riuscire a riprendere il controllo della situazione. Insieme al protagonista assoluto Luca Zingaretti, a cui spetta il ruolo di Giulio Zagni, ci sono moltissimi altri attori famosi e talentuosi. Tra loro: Francesco Colella, Giovanni Esposito, Alessia Giuliani, Carmine Buschini, Alberto Boubakar Malanchino, Sara Drago, Cristina Cappelli, Sara Mondello, Anna Bisciari e Cristina Parku.