La festa di Jovanotti. Torna a cantare dopo l’incidente: "Qui sono a casa"

Non ha tradito le aspettative dei tanti fan accorsi e ha regalato alla sua Cortona un’altra serata magica. Ad appena un anno dalla sua apparizione allo stadio per un duetto con Tananai ecco nuovamente Jovanotti sul palco questa volta per omaggiare il progetto "Cautha Summer Fest". Sono le 21 in punto quando Lorenzo si presenta sul palco scaldando subito la folla con "L’ombelico del mondo".

"Grazie ai ragazzi di Cautha per questa bella serata, è una figata suonare, alzare gli occhi e vedere la mia Cortona, chissà se ho spento la luce di casa, fammi vedere!", scherza con il pubblico. Mentre accorda la chitarra leopardata, presenta le sue spalle della serata, tra cui l’inseparabile Saturnino. "Stasera solo canzone estive!": e inanella "L’estate addosso", "Estate" e "I love you baby". "Sto mettendo a punto una nuova fiosioterpia: si chiama fisodance!" continua a scherzare con il pubblico che incita con le sue coinvolgenti sonorità. Sul palco arriva anche Davide Toffolo frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti e con lui duetta una speciale "Tribù che Balla". Una intensa, ma altrettanto breve mezz’ora di musica che scorre via veloce.

Poi lascia lo spazio nuovamente ai dj e prosegue a godersi la serata con la moglie Francesca e sua figlia Teresa a cui dal palco non manca di fare una dedica e un in bocca al lupo per i suoi importanti progetti come fumettista. La serata è stata resa possibile grazie all’unione del nuovo festival cortonese con il progetto "Sbam! from Jova Beach party" un vero e proprio Sound System che ha fatto ballare le migliaia di fan accorsi per i concerti estivi del cantautore.

Oggi quel collettivo aperto di dj è partito per una tournée che sta girando l’Italia portando con sé la musica dello Sbam! Stage e dando vita a djset applauditissimi dal sound trascinante. È stato proprio Lorenzo Cherubini a creare il collante e l’unione tra il festival cortonese e Sbam.

Un suo personale regalo alla giovanissima ma intraprendente associazione formata da giovanissimi ragazzi dell’età di sua figlia Teresa. Molti di loro li conosce fin da bambini. In più occasioni ne ha tessuto le lodi, proprio per la loro intraprendenza e coraggio. Forte di questo legame ha così permesso di far arrivare in terra cortonese il progetto "Sbam! Ma il suo regalo a Cautha e alla sua Cortona è andato oltre con la sua presenza in una serata che si è trasformata nella perfetta "notte dei desideri" e come recita proprio la canzone di Jovanotti una "notte con qualcosa di speciale".

La musica ha cominciato a prendere ritmo già dalle 18 sotto il sole cocente di questo ultimo weekend di luglio. Il richiamo della presenza del Jova nazionale ha reso l’evento imperdibile e piazza Chateeu-Chinon a Camucia, trasformata per l’occasione in una spiaggia sui generis con giochi d’acqua e gonfiabili colorati, si è trasformata per una sera nel cuore pulsante della musica.