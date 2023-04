La festa del fiore non ha tradito le attese: migliaia i visitatori in centro

FOIANO

E’ record per la "Fiera del Fiore". Una marea di gente si è riversata nelle vie e nelle piazze di Foiano per il tradizionale appuntamento a Foiano della Chiana. La trentasettesima edizione dell’evento dedicato alla florovivaistica, all’artigianato artistico e ai prodotto tipici, realizzata assieme a Confesercenti, non ha tradito le aspettative e nel paese colorato da piante e fiori di tutti i tipi i tanti turisti si sono goduti la prima fiera di primavera della Valdichiana. Durante la giornata, i tanti visitatori hanno potuto degustare il "Ciambellino", tipico dolce pasquale foianese, grazie ai tanti forni della città che si sono mobilitati, tra cui uno speciale forno a legna su ruote organizzato dal Club Amici della Zucca. Ottimi risultati anche per le strutture ricettive che nel weekend, grazie al traino dell’iniziativa, hanno toccato ottimi risultati in termini di presenze. Le prime indicazioni dalle strutture ricettive evidenziano un quadro molto positivo, con le prenotazioni che sono in linea con quelle record del 2022.

"Gli eventi organizzati grazie alla collaborazione con professionisti del settore, associazioni del territorio e commercianti locali continuano a portare in paese tantissimi visitatori. Un connubio vincente che fa bene a tutto il territorio", commenta il vice sindaco Franci.

"In questi giorni, assieme a tanti protagonisti privati, stiamo definendo gli ultimi ritocchi del cartellone estivo. Presenteremo il programma già nelle prossime settimane così che tutti gli operatori turistici, economici e culturali possano lavorare, assieme a noi, con ampio anticipo alla valorizzazione degli eventi e del territorio". Nel calendario spicca la mostra sui Della Robbia, la famiglia di ceramisti fiorentini che ha avuto un rapporto molto stretto con la città di Foiano e dove si trovano alcune delle loro opere più belle ed importanti.

Luca Amodio