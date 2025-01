La festa degli animali . Rendez vous al Bagnoro

Torna oggi in occasione di Sant’Antonio Abate protettore degli animali, la tradizionale Benedizione degli animali al Bagnoro. Alle 11 è in programma la santa messa nella Pieve di Sant’Eugenia, a seguire alle 11,45 al campo sportivo ci sarà la benedizione degli animali seguita alle 12,15 dall’aperitivo offerto dalla Pro Loco. Disponibili gadget gratuiti per tutti gli animali. Tra evento religioso e gita fuori porta, gli innamorati dei quattro zampe ogni anno si ritrovano puntuali nell’occasione di S.Antonio Abate. E alcuni raggiungono al trotto la meta. In un colpo d’occhio completato da cavalli, gabbiette, trasportini e guinzagli, grandi e piccoli, intere famiglie portano al Bagnoro il loro animale da compagnia. E come accade da quasi trent’anni sfilano davanti alla pieve romanica cani e gatti, cavalli, criceti e animali di ogni specie, che si radunano per S.Antonio. A piedi portando al guinzaglio il proprio cane o a cavallo, la tradizione si rinnoverà anche stamani. Ma nel giorno di Sant’Antonio Abate tante saranno le benedizioni anche in provincia. L’Asd Cavalieri per Caso in Valdichiana, con il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino, nel giorno della ricorrenza del protettore degli animali, organizza per alle 11.40 alla chiesa della Collegiata, al termine della Santa Messa, la tradizionale benedizione degli animali. L’appuntamento religioso sarà preceduto da una passeggiata trekking che permetterà alle persone che interverranno di conoscere le bellezze del territorio. Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo presso il campo della Parrocchia del Rivaio, alle 9.45 la partenza della passeggiata di 7 chilometri, percorso facile adatto a tutti, per arrivare alle ore 11.30 in piazza della Chiesa della Collegiata per la benedizione degli animali. Nell’occasione sarà allestito un mercatino per donazioni alle associazioni che si occupano della tutela degli animali. Tutta la popolazione è invitata a partecipare all’iniziativa con i propri animali da compagnia. Alle ore 13 nel locale della parrocchia del Rivaio, un pranzo sociale. Prenotazione obbligatoria. La festa di Sant’Antonio Abate cade a metà gennaio, si lega al momento in cui torna la luce e che porta vita e fertilità ai campi. Il falò brucia il passato e la vita riparte dalla cenere che purifica e rende fertile. E’ la notte tra il sacro e il profano, in cui si narra gli animali parlino. Sant’Antonio, eremita ultracentenario, è stato considerato curatore delle malattie più terribili, lenitore del dolore dello spirito, e molti ricorrevano a lui per la sua fama di santità; oggi protettore di bestiame e campi, si ricorda con la benedizione degli animali.

Angela Baldi