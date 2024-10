Arezzo, 2 ottobre 2024 – La Fattoria di Rimaggio ricerca nuovo personale. La storica azienda di Pergine Valdarno, fondata nel lontano 1905, ha avviato un ciclo di assunzioni finalizzato ad ampliare l’organico nei diversificati ambiti operativi tra il comparto zootecnico, la filiera agroalimentare e la vendita diretta.

Questa realtà è impegnata nel tramandare, tutelare e valorizzare le specialità gastronomiche della tradizione toscana attraverso la cura diretta dell’intero ciclo produttivo che parte dalla coltivazione e dall’allevamento, passa dalla trasformazione tramite il mulino, la cantina, il salumificio e il caseificio, e arriva al cliente finale con la rete di spacci agricoli tra la provincia di Arezzo e la città di Firenze.

Guidata dalla famiglia Calvo Pegna e già forte di circa cento dipendenti, la Fattoria di Rimaggio sta vivendo una parallela fase di rinnovamento per adeguare le attività alle evoluzioni del mercato e di ricambio generazionale per acquisire ulteriori professionalità, competenze ed esperienze.

Una delle figure ricercate per un immediato inserimento è il banconiere di macelleria e gastronomia per i punti vendita dove sono presenti varietà di prodotti tra carni e salumi, pecorini stagionati e formaggi freschi, olio extra vergine d’oliva e vini, andando a proporre un’alimentazione a filiera cortissima dal produttore al consumatore.

L’organizzazione del comparto amministrativo della Fattoria di Rimaggio prevede inoltre l’ingresso di un addetto alla gestione fiscale, poi è stata prevista l’assunzione di autisti per il trasporto di prodotti alimentari con i furgoni aziendali. Per conoscere ulteriori dettagli sulle posizioni aperte e per presentare la propria candidatura è possibile scrivere a [email protected], anticipando il curriculum.

«La nostra azienda sta vivendo una fase di sviluppo - spiega Alessandro Calvo Pegna, titolare della Fattoria di Rimaggio insieme ai fratelli Stefano e Fabrizio, - volto ad assecondare le nuove esigenze del mercato e dei consumatori nel rispetto di valori della tradizione quali territorialità, qualità, artigianalità ed ecosostenibilità.

Il personale ha un ruolo centrale in questo percorso, ma la ricerca di nuovi dipendenti è oggi uno degli aspetti di maggior complessità della gestione aziendale, con evidenti difficoltà nell’individuare professionalità desiderose di costruire un futuro attraverso un lavoro che permetterà di “vivere” la fattoria tra le diverse fasi della filiera agroalimentare».