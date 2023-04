La Fanfara dei Bersaglieri di Siena dà spettacolo nel centro storico

SANSEPOLCRO

Una mattinata carica di significato e allo stesso tempo di festa, quella di domenica scorsa a Sansepolcro. L’amministrazione comunale ha infatti dapprima conferito a Palazzo delle Laudi la cittadinanza onoraria al milite ignoto, per poi inaugurare il monumento al Corpo dei Bersaglieri. La Fanfara dei Bersaglieri di Siena, in occasione del V Raduno Provinciale, si è esibita per le vie della città e all’interno della sala consiliare, sede della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. "Un gesto di riconoscenza nei confronti di tutti coloro che hanno dato la vita per la Patria – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Innocenti – e anche Sansepolcro piange molti giovani che, chiamati al fronte durante gli eventi bellici, non hanno più fatto ritorno a casa. Per questo, è importante che vengano ricordati con gesti solenni come quello che rende il Milite Ignoto cittadino onorario della nostra città".

Il corteo si è poi spostato in Largo Martiri della Foibe a Porta Fiorentina (zona Autostazione), dove è stato inaugurato il monumento realizzato dall’artista Giuseppe Caselle dedicato ai Bersaglieri che hanno difeso la propria bandiera e continuano a farlo ancora oggi. Una scultura che ha una particolarità: è la prima in assoluto a raffigurare anche un volto femminile, accanto a uno maschile. Bersagliere e bersagliera, con in volto la fierezza tipica di chi appartiene alla divisione dei cappelli piumati dell’Esercito.

È stato proprio il bersagliere generale Michele Vicari a sottolineare l’importanza di questo corpo militare e di tutti quei soldati che ancora oggi stanno affrontando importanti operazioni di pace in tutto il mondo. Un giorno per ricordare, contrassegnato dal doveroso tributo a chi si è sacrificato con la propria vita e dalle suggestioni che la colonna sonora della Fanfara dei Bersaglieri ha emanato nell’intera città.