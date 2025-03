La Fabbrica delle Idee e la crisi del voto nella società occidentale

La Fabbrica delle Idee di Arezzo, proseguendo nelle iniziative di cultura politica, di approfondimento dei temi sociali, vuole interrogarsi e capire una tendenza diffusa in Europa, ma in particolare in Italia: il disinteresse verso la partecipazione al voto, l’atteggiamento di apatia e sfiducia verso la politica e le sue istituzioni. Nell’ultima tornata elettorale per il voto al Parlamento Europeo e per alcune regionali, hanno votato meno del 50% degli elettori. Un sintomo grave e pericoloso. La democrazia come la conosciamo in molti paesi europei, come costruita con il sangue e i sacrifici dopo la Seconda guerra mondiale, è un bene da difendere tutti i giorni. Nell’apatia dei cittadini, nella loro sfiducia verso la politica, nell’assenza dal voto, con il diffondersi delle false notizie possono passare, nel silenzio, provvedimenti che trasformano la democrazia in democrazia illiberale, forme di governo autoritarie o tecno-democrazia dei pochi.

Per orientarsi, vari relatori con esperienze e interessi diversi, diranno la loro su questa fase della società italiana oggi dalle 17.30 alle 20 alla sala Cgil di Arezzo in via Monte Cervino nell’incontro "A ruota libera- metà degli elettori non partecipa al voto-segnali di crisi delle società occidentali?". Relatori: Irene Agnolucci, Gabriele Grazi, Gianni Faraone, Ivo Brocchi, Paolo Nicchi, Paolo Peruzzi e Luigi Scatizzi.