"La donna tra sport scuola, lavoro e famiglia". Incontro col Panathlon

Martedì alle 20 all’Hotel Etrusco di Arezzo convivio del Panathlon Club aretino. Si parlerà di "La donna tra sport, scuola, lavoro, famiglia". Ospiti Beatrice Coradeschi studentessa, campionessa del mondo a squadre di Taekwondoo Freestyle, campionessa europea Under 17 , campionessa italiana, Anna Visibelli (foto), laurea magistrale in Matematica Applicata, atleta di livello nazionale nel salto in lungo , ricercatrice all’Università di Siena, Ester Baschirotto, laurea in Scienze Motorie e in Managment dello sport, preparatrice al Ct Giotto.