La domenica off limits . Calcit in piazza Grande. Tornano Saione Mob e i banchi delle "Pulci"

Una domenica dai mille eventi quella che oggi mobiliterà un’intera città. Spazio al Calcit, al ritorno di Saione Mob con i banchi delle Pulci, alle auto d’epoca e ai mille podisti della Scalata al Castello, con una parte di città chiusa al traffico. Cuore delle iniziative del Calcit piazza Grande dove per tutta la giornata saranno messe in vendita le 1500 coperte di lana fatte a mano da centinaia di donne per l’evento Mani & Cuore. Obiettivo sostenere il centro di senologia con la vendita al costo di circa 35 euro, delle coperte che stamani all’alba saranno stese sul mattonato di piazza Grande creando un colpo d’occhio unico. L’evento a cadenza biennale è entrato a pieno titolo nel calendario di maggio del Calcit. "Chi acquisterà riceverà la copertina in una delle mille buste colorate dai bambini delle scuole – ha detto il presidente del Calcit Giancarlo Sassoli - Tra le novità, le coperte coi colori dei quartieri della Giostra. In piazza Grande ci saranno anche gli artisti del Cenacolo aretino". Oggi la solidarietà passa anche dal Mercatino in concerto col 22° concorso Gianfranco Barulli in memoria del fondatore del Calcit, l’evento si concluderà stasera al Petrarca con l’assegnazione del Premio Città di Arezzo. Parte stamani Saione Mob giornata di festa e partecipazione che ogni anno riesce a trasformare un intero quartiere in laboratorio di innovazione sociale. L’iniziativa si snoda tra via Veneto, via Rismondo, via Guelfa, via Trasimeno, Piazza Zucchi e Saione promossa da Oxfam e Confesercenti. Tante le iniziative come il Mercatino delle Pulci che porterà oltre 200 banchi in tutto il quartiere, e il mercato di beneficenza in piazza Zucchi. Per tutta la giornata negozi aperti. Oggi tornano anche moto e auto storiche, il raduno "Città di Arezzo" organizzato da Cna. Apuntamento al parcheggio Mecenate dalle 8.30 per la registrazione, partenza alle 10 verso Castiglion Fiorentino.