La domenica del Trenino. Casentino e Valdichiana collegate nei festivi. La mossa per i turisti

Le domeniche d’estate si potrà viaggiare verso il Casentino e la Valdichiana col treno grazie alle corse speciali delle linee Sinalunga-Arezzo e Stia-Arezzo. Grande novità per i mesi di giugno e luglio quella annunciata da Bernardo Mennini, presidente di Lfi, e che servirà a connettere la vallata con la città nel periodo di maggior affluenza turistica.

A partire dal 16 giugno, il treno partirà da Stia alle ore 14.25 con arrivo ad Arezzo alle 15.29 e ripartirà da Arezzo alle 15.39 con arrivo a Stia alle 16.40. La seconda corsa è prevista da Stia alle 16.50 con arrivo ad Arezzo alle 17.57, mentre da Arezzo alle 19.15 e arrivo a Stia alle 20.22.

Gli orari da e verso la Valdichiana. La prima corsa partirà da Sinalunga alle 14.18 con arrivo ad Arezzo alle 15.04, mentre da Arezzo il primo treno parte alle 15.40 con arrivo a Sinalunga alle 16.26. La seconda corsa parte da Sinalunga alla 16.36, con arrivo ad Arezzo alle 17.21 e da Arezzo alle 19.32 e arrivo a Sinalunga alle ore 20.18.

"Il servizio delle corse domenicalI estive rappresenta un grande sforzo economico possibile grazie al rapporto con la Regione, abbiamo ottenuto questa connessione e riaperto le corse" dice il presidente di Lfi Bernardo Mennini. Un servizio implementato di collegamento alle vallate, un po’ come fatto a dicembre con le corse speciali per la Città di Natale.

"Poprio grazie al successo dei treni speciali per la Città di Natale e ritorno, abbiamo già deciso che anche nel prossimo mese di dicembre, torneranno i treni speciali nelle domeniche (1, 8, 15 e 22 dicembre) e le corse saranno implementate rispetto all’anno scorso. Nel periodo in cui ad Arezzo si svolgono la Città del Natale e i mercatini tirolesi, riproporremo il servizio di treni speciali della domenica per andare e tornare ad Arezzo dal Casentino" conclude Mennini.

"I treni di Tft – sottolinea Maurizio Seri, amministratore unico di Trasporto Ferroviario Toscano Spa– rappresentano la soluzione migliore per incrementare sempre di più il trasporto su ferro grazie alle loro caratteristiche che li rendono particolarmente adatti a soddisfare diversi tipi di viaggiatori: dal pendolare fino al turista, in massima sicurezza".