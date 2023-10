La differenziata qui funziona

È Capolona il primo comune della provincia di Arezzo per efficienza della raccolta differenziata con un dato che già va oltre l’80% nell’anno in corso e supera il limite fissato in Europa del 60%. "Nello scorso anno, su una raccolta di rifiuti di circa 2500 tonnellate, solo 510 sono state relative all’indifferenziata – conferma il sindaco di Capolona Mario Francesconi – sono stati buoni i risultati della raccolta di organico, 603 tonnellate di vetro, 413 tonnellate e di carta, 246 tonnellate. Siamo orgogliosi e soddisfatti di questo risultato in quanto tutta la nostra maggioranza, fin dall’inizio, si è impegnata per una corretta gestione della raccolta dei rifiuti in favore di una economia circolare, quindi possiamo dire che, se l’Ue per il 2030 si è data come obbiettivo per il riuso e riciclo dei rifiuti urbani il 60%, Capolona ha fatto la sua parte".